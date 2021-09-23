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港保安局長警告港人 慶祝雙十節恐違反國安法遭嚴懲

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為早年「雙十節」當天，香港街頭飄揚的「青天白日滿地紅旗」。法新社
圖為早年「雙十節」當天，香港街頭飄揚的「青天白日滿地紅旗」。法新社

香港保安局長鄧炳強接受星島日報專訪時警告，十月十日「雙十節」，香港市民切勿意圖從事或鼓勵甚至煽動他人做出將台灣從中國分裂出去的行為，這些行為全屬嚴重罪行，因為台灣是中國領土，警方一定會嚴正執法。

但對於能否懸掛「青天白日滿地紅旗」以及能否紀念雙十節，鄧炳在專訪中的答覆卻是模稜兩可。鄧炳強表示，會按個別實際情況去處理，「如果你心裡真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裡所想及你所做的事。」

他強調，是否存有意圖是個重點，「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」

根據星島日報報導，鄧炳強受訪時表示，保安局首要重點工作是確保國家安全、香港安全。 他強調，十月一日是中國大陸國慶的大日子，特區政府按慣例將舉行升旗儀式和國慶酒會，鄧炳強預告屆時將加強保安部署工作：「大節慶如國慶，不能掉以輕心，一定全力加強安保。」

鄧炳強特別指出，緊接著「十一」之後到來的十月十日「雙十節」，可能出現的「嚴重違法情況」。他表示，根據中國憲法，台灣是中國領土的一部分，任何人意圖想將台灣從中國分裂出去，或鼓勵其他人做這些行為，都是違法行為。

鄧炳強說，「台灣是中國不可分離的一部分，任何人試圖將台灣從國家分裂出來，或煽動他人把台灣從國家分裂出來，我們必然會採取果斷執法行動，我呼籲任何人千萬不要做這些行為，這是非常嚴重罪行。」

過去每年雙十節都有親台或親國民黨人士在香港舉行慶祝活動。香港數個已舉辦數十年雙十節升旗典禮及慶祝活動的團體，在去年港版國安法實施後的第一個雙十節，就已經遭遇各種阻擾而被迫取消。

曾長期參與籌辦每年香港雙十節慶祝活動，甫於今年7月因國安法與區議員宣誓制度，宣布辭任香港元朗區議員及區議會副主席的麥業成，去年接受BBC中文網專訪時就指出，活動取消是被香港特區政府技術性干擾所致，也是受到港版國安法通過實施後的影響。

BBC中文網報導，紅樓是當年辛亥革命在香港據地之一，被香港官方列為古蹟。傳統親國民黨團體每年都會在此慶祝雙十節。但去年活動就因紅樓業主不願出借場地，中山公園也被港府種滿帶刺植物，借以干擾人群聚集而無法舉辦。

香港 港版國安法 國慶

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