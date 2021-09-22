習近平委託陸官員看望楊振寧 祝福他百歲生日

受大陸國家主席習近平委託，大陸教育部官員22日到北京清華大學看望並贈送花籃給諾貝爾物理學獎得主、中國科學院院士楊振寧，轉達習近平對他百歲生日的祝福，祝願他健康長壽。

新華社報導，楊振寧1922年9月22日出生於大陸安徽合肥，1940年代赴美留學任教。1957年，因提出弱交互作用中宇稱不守恆原理與物理學家李政道一起獲得諾貝爾物理學獎。他提出的楊-米爾斯理論是20世紀物理學最重要的成就之一。2003年起，楊振寧回大陸定居並在北京清華大學任教，在培養和延攬人才、促進中外學術交流等方面做出重要貢獻。

今年3月，楊振寧在大陸社群網站上被傳逝世，引起大陸社會關注，對此，北京清華大學闢謠，強調楊振寧身體狀況良好，網路流傳的消息不實。

多維新聞報導，楊振寧最廣為人知的，是他與小54歲的翁帆結婚、變更國籍，以及他與李政道的分道揚鑣等。