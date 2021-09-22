復興農村 習近平：讓廣大農民生活「芝麻開花節節高」

「中國農民豐收節」前夕，中共總書記習近平22日重申要做好三農（農業、農村、農民）工作，加快現代化發展，讓廣大農民生活「芝麻開花節節高」。

由於芝麻一般由下往上開花，在大陸用於形容人們生活越來越好，「節節高」也代表一年比一年好。

農民豐收節是大陸第一個由國家層面，為農民於2018年起設立的節日，時間為每年農曆秋分。據央視報導，習近平在節日前夕，向農民和三農戰線上的同志致以慰問。

習近平說，今年以來，大陸克服新冠肺炎疫情、洪澇自然災害等困難，糧食和農業生產喜獲豐收，農村和諧穩定，農民幸福安康，對開新局、應變局、穩大局發揮了重要作用。

習近平強調，民族要復興，鄉村必振興。他表示進入第二個百年目標，三農工作重心轉向全面推進鄉村振興，要堅持農業農村優先發展，加快農業農村現代化，讓廣大農民生活芝麻開花節節高。