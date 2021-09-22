中俄巴特使訪問喀布爾 北京：三國發揮建設性作用

中俄巴三國的阿富汗特使訪問了喀布爾。大陸外交部發言人趙立堅今說，阿富汗神學士強調，高度重視阿富汗同中國、俄羅斯和巴基斯坦的關係。三國在鞏固阿富汗和平穩定方面發揮著建設性、負責任的作用。

據陸媒環球網報導，趙立堅在今日的大陸外交部例行記者會上介紹，應阿富汗神學士方面邀請，大陸外交部阿富汗事務特使岳曉勇，俄羅斯總統阿富汗問題特別代表卡布洛夫，巴基斯坦總理阿富汗問題特別代表薩迪克於9月21日至22日訪問了喀布爾，會見了代理總理哈桑、代理外長穆塔基、代理財長巴德里及其他高級官員。

他說，他們就近期阿富汗局勢發展，特別是關於包容性、人權、經濟及人道主義事項，阿富汗與外國特別是鄰國的友好關係，阿富汗的統一和領土完整進行了深入和建設性的討論，表示支持打擊恐怖主義和毒品犯罪。

趙立堅強調，三國呼籲國際社會繼續向阿富汗提供人道主義援助，強調美國及其盟友對阿富汗經濟社會重建負有主要責任，應該向阿富汗提供急需的經濟民生人道援助。

趙立堅又說，三國和神學士當局同意保持建設性接觸，為促進阿富汗和平繁榮及地區穩定發展，訪問期間，特使們還會見了阿富汗前總統卡爾紮伊和前民族和解高級委員會主席阿卜杜拉，探討了促進阿富汗和平穩定問題。

趙立堅指出，中方在此訪中表示，中國奉行不干涉阿富汗內政的政策，一直為政治解決阿富汗問題發揮建設性作用。阿富汗應達成開放包容的政治安排，實行溫和穩健的內外政策，同各類恐怖組織徹底切割，同周邊國家友好相處。