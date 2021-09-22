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港保安局籲台勿政治操弄 放行陳同佳入台

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
在台涉嫌殺害女友的陳同佳（中）。圖／取自路透
在台涉嫌殺害女友的陳同佳（中）。圖／取自路透

香港保安局針對陳同佳案呼籲，只要台灣當局不再政治操弄，容許陳同佳入境台灣，雙方警務單位即可展開安排研究，以認真及務實的態度處理事件，案件就能了結。

據香港電台報導，陳同佳案中的女性死者潘曉穎的母親表示，希望協助嫌犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，幫忙勸說各方盡快解決問題，包括由陳同佳親自帶上證據到台灣自首。潘曉穎母親透過MIHK TV播出她的錄音。

香港星島日報報導，香港保安局回應此問題時指出，香港現在沒有法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，政府也沒有權就自首的事代替陳同佳作決定或安排。至於潘曉穎母親質疑警方向陳同佳提供安全屋的作法，保安局指，不評論任何人是否受警方保護。

管浩鳴則指出，十分明白潘曉穎媽媽的感受，相信任何關連到這件事的人，都不會有好心情。至於陳同佳何時去台灣自首，要視乎有關手續批准的時間。

陳同佳 香港 自首

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