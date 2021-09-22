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陸委會擬修法 當「陸資人頭」最重可處3年有期徒刑

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會。圖／報系資料庫
陸委會。圖／報系資料庫

中國大陸營利事業未經許可在台從事業務活動事件越趨頻繁，陸委會擬修兩岸條例，充當人頭者最重可處3年有期徒刑、拘役或併科新台幣1500萬元以下罰金。

陸委會近期預告擬修兩岸條例第40條之1、第93條之1，與第93條之2修正。

陸委會在公告中說明，大陸地區營利事業未經許可在台事業務活動事件愈趨頻繁，除透過台灣在地協力者外，亦藉由第三地區投資之公司來台從事業務活動，且實務上屢有陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿其身分或資金來源，違法來台投資，刻意規避我法律規範，嚴重影響我國經濟及資本市場秩序。

第40條之1修正後，範圍除中國大陸以外，在大陸地區營利事業於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動；其分公司在台營業，準用公司法相關規定，而大陸地區於第三地區投資營利事業之認定辦法，由經濟部擬訂之。

第93條之1修正後，為規避陸資在台投資應經主管機關許可之規定，而將其名義提供予他人使用者，由主管機關處新台幣12萬元以上2500萬元以下罰鍰。

第93條之2修正後，為規避大陸地區營利事業或其於第三地區投資之營利事業，應經主管機關許可始可在台從事業務活動之規定，而將其名義提供予他人使用者，處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1500萬元以下罰金，對該法人亦可科以罰金。

陸委會

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