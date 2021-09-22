賣官鬻爵 中國大陸江蘇前政法委書記王立科被雙開

中共中央紀委國家監委網站發布，日前，經中共中央批准，江蘇省委原常委、政法委原書記王立科嚴重違紀違法問題被雙開（開除黨籍和公職）。據發布，他賣官鬻爵，肆無忌憚大搞權錢交易，並非法收受巨額財物，長期為黑惡勢力充當「保護傘」。

根據發布，王立科從未真正樹立理想信念，從未對中共忠誠老實，政治上毫無原則，喪失「四個意識」，參與在黨內搞團團夥夥，為謀求個人職務晉升大搞政治投機、攀附貼靠，處心積慮對抗組織審查；無視中共中央八項規定精神，特權思想嚴重，生活奢靡腐敗，違規長期佔用公務車和辦公用房，長期安排多名公職、現役人員為其及家人提供服務；在組織函詢時不如實向組織說明問題，篡改、偽造個人檔案，賣官鬻爵，嚴重破壞任職地區政法系統特別是公安系統的政治生態；縱容、默許親屬利用其職權謀取私利，腐化墮落，大搞錢色交易；貪婪妄為，為謀取不正當利益向他人賄送巨額財物，肆無忌憚大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、貸款辦理、職務調整等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物，長期為黑惡勢力充當「保護傘」。

王立科嚴重違反中共黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、行賄犯罪等，且在中共十八大後不收斂不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《監察法》《公職人員政務處分法》等有關規定，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王立科開除黨籍處分；由中國大陸國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

關於自動投案的王立科，央視網曾轉載一則關於他的介紹，指他曾獲多項榮譽。包括優秀人民警察，優秀青年衛士、勞動模範、公安戰線二級英雄模範、中國青年「五四」獎章獲得者、遼寧省十大傑出青年、遼寧省新長征突擊手；先後被遼寧省公安廳榮記個人一等功2次、二等功2次、三等功5次；所領導的北寧市公安局連續3年被評為優秀公安局。