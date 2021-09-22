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香港與俄羅斯簽署移交被判刑人協定

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港與俄羅斯簽署移交被判刑人協定。觀察者網
香港與俄羅斯簽署移交被判刑人協定。觀察者網

香港政府網發布，9月21日，港府保安局長鄧炳強與俄羅斯司法部長康斯坦丁·崔琴科，分別代表香港政府及俄羅斯政府，透過視訊會議簽署刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。

據發布，鄧炳強在簽署儀式中表示，香港和俄羅斯均致力通過國際合作打擊罪案。今日簽訂的刑事事宜相互法律協助協定和移交被判刑人協定，標誌兩地在司法合作方面邁出重要一步。

根據香港基本法，在北京授權下，香港特區政府可與外國就司法互助關係作出適當安排。

香港特區政府與俄羅斯政府簽署的關於刑事事宜相互法律協助協定，載有國際上同類協定的主要條款及保障，所涵蓋的協助包括辨認和追尋有關的人、送達文件、取得證據、執行搜查和檢取的請求、提供資料、沒收犯罪得益等。

移交被判刑人協定體現了香港和俄羅斯雙方的共同信念，就是容許被判刑人返回原居地服刑，免除語言和文化障礙，而其親友又能更經常探望，有助他們改過自新。因此，香港政策是盡量促進香港與其他司法管轄區進行這類移交。

香港 俄羅斯 司法

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