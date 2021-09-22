林鄭月娥今啟程訪問成都、重慶與西安

香港特首林鄭月娥22日至28日將訪問四川省成都市，以及重慶市與陝西省西安市。他將出席川港高層會晤暨川港合作會議第二次會議，以及大陸第十四屆全國運動會閉幕式等。

據中新社報導，林鄭月娥表示，此次一連串的公務活動，行程較緊湊，時間也比較長。

依照行程安排，林鄭月娥22日將率領香港特區政府代表團經深圳赴成都，23日出席川港高層會晤暨川港合作會議第二次會議，並於24日出席2021年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議。

在成都期間，林鄭月娥會與大陸不同省區領導舉行雙邊會面。香港政府政務司司長李家超和政制及內地事務局局長曾國衛隨行。

24日，林鄭月娥轉往重慶，與重慶市的領導會面及進行考察活動，參觀由香港投資和營辦的重要項目。26日，林鄭月娥將啟程前往西安，並將於27日傍晚出席大陸第十四屆全國運動會閉幕式，與大陸廣東省及澳門特區領導參加會旗交接儀式。香港特區政府民政事務局局長徐英偉將參與西安的行程。