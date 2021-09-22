陳同佳案死者母親盼港府「本屆任期內」解決案件

陳同佳案中的女性死者潘曉穎的母親表示，希望協助嫌犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，幫忙勸說各方盡快解決問題，包括由陳同佳親自帶上證據到台灣自首。

據香港電台報導，潘曉穎母親透過MIHK TV播出她的錄音。她表示，既然現時香港和台灣雙方各持己見，是否可以重新考慮在香港審理這宗案件，希望特區政府能在本屆任期內解決案件。

她又說由2018年至今，曾多次去信政府要求特事特辦，但陳同佳最終只是被控洗黑錢罪，並已刑滿獲釋，又質疑警方為何現時仍要「保住」這個人。

管浩鳴在媒體群組回覆查詢說，十分明白潘曉穎媽媽的感受，相信任何關連到這件事的人，都不會有好心情。至於陳同佳何時去台灣自首，要視乎有關手續批准的時間。