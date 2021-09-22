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習聯大發言：將供20億劑疫苗 批「民主改造」貽害無窮

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸國家主席習近平透過視訊向聯合國大會發言。（美聯社）
中國大陸國家主席習近平透過視訊向聯合國大會發言。（美聯社）

中國大陸國家主席習近平透過視訊向聯合國大會發言，強調民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利；外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮，重申中國過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸。他並提到，疫情仍在全球肆虐，當務之急是要在全球範圍內公平合理分配疫苗，中國將努力全年對外提供20億劑疫苗。

在應對氣候變化上，習近平說，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，「不再興建新的境外煤電項目」。

據中方發布，習近平指出，要摒棄小圈子和零和博弈。一國的成功並不意味另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步；要堅持對話而不對抗、包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，擴大利益匯合點，劃出最大同心圓。

他表示，必須完善全球治理，踐行真正的多邊主義。世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

針對新冠疫情，習近平說，疫情仍在全球肆虐，當務之急是要在全球範圍內公平合理分配疫苗，中國將努力全年對外提供20億劑疫苗，在向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元基礎上，今年再向發展中國家捐贈1億劑疫苗。

習還強調，中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。

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