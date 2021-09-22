陸學者劉國深：兩岸擦槍走火軍事衝突 可能性大增

廈門大學台灣研究院教授、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深近日表示，兩岸關係解局的便捷之道是台灣當局公開、正式接受「九二共識」的歷史事實；他也說，美方的竭澤而漁政策和民進黨當局的飲鴆止渴言行使台海局勢到了「極限爆炸」邊緣，兩岸之間擦槍走火引發軍事衝突的可能性已大幅上升。

據港媒中評社報導，劉國深受訪時說，兩岸關係解決之道是台灣當局誠心誠意遵守兩岸同屬一個國家的法理規定，公開、正式接受「九二共識」的歷史事實。如果台灣當局不願意用「九二共識」這四個字，那就將兩岸兩會1992年協商後函電往來認可的那兩個原始版本拿出來，正式簽字認可，在兩份原始文件基礎上重建兩岸互信。

劉國深強調，「九二共識」並非中國大陸方面提出的名詞，而是台灣方面總結1992年兩岸香港會談成果的一種概括和總結，考慮到了台灣內部的政治生態。「九二共識」的共識就是雙方白紙黑字寫下的「一個中國原則」和「國家統一」。但雙方對於一個中國的具體內涵理解確實是有分歧的，雙方不能因為香港會談有分歧就忘記共識，也不能只看到共識否定了香港會談遺留下來的分歧。

劉國深也說，隨著中國大陸綜合實力的大幅提升，美國介入台灣問題的能力越來越有限。目前美國總統拜登的對華政策有點騎虎難下，既不願與中國在台海發生直接軍事衝突，又不願放棄「台灣牌」。

他認為，中國大陸在台灣問題是冷靜理性的，面對美國和台灣當局的挑釁行動，中國大陸選擇借力使力、因勢利導的對策，進一步壓縮台灣當局的空間，一定程度上反而加快了兩岸完全統一進程。美國政府的台海戰略是不可能得逞的。

此外，他也說，兩岸之間的中國代表權之爭早已進入NBA比賽的「垃圾時間」，所謂「兩個中國」、「一中一台」和「台灣獨立」過去不可能，將來更不可能。