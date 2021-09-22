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習近平：我們過去沒有 今後也不會侵略他人、稱王稱霸

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸國家主席習近平在北京以視頻方式出席第七十六屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。（新華網）
大陸國家主席習近平在北京以視頻方式出席第七十六屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。（新華網）

大陸國家主席習近平21日在北京以視頻方式出席第七十六屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。習近平強調，中華民族傳承和追求的是和平和睦和諧理念，「我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸」。

新華社報導，習近平在這篇題為「堅定信心、共克時艱、共建更加美好的世界」講話中表示，疫情仍在全球肆虐，人類社會已被深刻改變。世界進入新的動盪變革期。每一個負責任的政治家都必須以信心、勇氣、擔當，回答時代課題，作出歷史抉擇。他提到「四個必須」：

第一，「我們必須戰勝疫情，贏得這場事關人類前途命運的重大鬥爭」。要把疫苗作為全球公共產品，確保發展中國家的可及性和可負擔性，當務之急是要在全球範圍內公平合理分配疫苗。中國將努力全年對外提供20億劑疫苗，在向「新冠疫苗實施計畫」捐贈1億美元基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。中國將繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。

第二，「我們必須復甦經濟，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，共同推動全球發展邁向平衡協調包容新階段」。他並提出「全球發展六點倡議（堅持）」，包括：

堅持發展優先。堅持以人民為中心。堅持普惠包容，解決國家間和各國內部發展不平衡、不充分問題。堅持創新驅動，打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

堅持人與自然和諧共生，積極應對氣候變化，加快綠色低碳轉型，實現綠色復甦發展。中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。

堅持行動導向。重點推進減貧、糧食安全、抗疫和疫苗、發展籌資、氣候變化和綠色發展、工業化、數字經濟、互聯互通等領域合作，構建全球發展命運共同體。

第三，「我們必須加強團結，踐行相互尊重、合作共贏的國際關係理念」。民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮。一國的成功並不意味著另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步。要堅持對話而不對抗、包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，擴大利益匯合點，畫出最大同心圓。

第四，「我們必須完善全球治理，踐行真正的多邊主義」。世界只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系。只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序。只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

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