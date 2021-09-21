港媒：國安法調查目標到公共機構 鎖定醫管局及港鐵

香港國安法實施以來，香港警方國安處不斷擴展調查範圍，港媒報導，目標已擴大至香港的公共機構，鎖定醫院管理局及港鐵涉嫌「反中」的人士。

香港「東周刊」報導，香港警方國安處已緊盯著醫管局內所有涉嫌從事「反中亂港」的人士，但尚未出手，勞工處轄下的職工會登記局率先行動，在本月初指出醫管局員工陣線（簡稱陣線）的活動，涉嫌與「職工會條例」不符，以及將經費用於政治目的，要求陣線交出有關資料。

消息指出，職工會登記局寄信給陣線，提到涉嫌不符「職工會條例」的活動最少有8項，當中包括去年2月發起的醫護罷工、時任主席余慧明參與初選、在11月舉行涉政治議題的電影放映會等。

知情人士表示，在香港「反送中」事件以來，醫管局及港鐵不但有職員被揭發涉參與示威被捕，更有職員乘機組織醫管局員工陣線，及港鐵新動力等工會，發動政治運動。其中，醫管局員工陣線成立初期，余慧明及其他核心成員已主打政治議題，並吸納醫護及醫管局的中高層人員，意圖增加號召力及動員力，隨後又藉著「爆眼女」事件不斷發酵，更曾發動罷工以威脅政府封關。

據了解，「爆眼女」指的是「反送中」事件期間，曾有一名女義務急救員遭港警近距離開槍，布袋彈穿透護目鏡造成右眼球嚴重受傷。

而港鐵曾在「反送中」事件期間安排加開列車，接載示威人士離開。有知情人士透露，平日車務班次調動主要由當值事務經理決定，但當時港鐵已成立心戰室，相信決定由更高職級人士負責，雖然管理層事後解釋是疏導人流，但說法牽強。2019年10月，港鐵新工會「港鐵新動力」成立，工會主席陳凱暉曾揚言，不會與破壞港鐵設施的示威者割席，又曾舉行特別大會透過發動罷工，更曾要求港鐵公司發公開信要求政府封關。

有消息人士表示，「港鐵掌舵人不作為、沒擔當，明顯沒有整頓內部的員工操守，也無法清除內部潛在的『反中亂港』勢力。」