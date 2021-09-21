港學生組織「賢學思政」3成員今日下午出庭

香港警方國安處20日拘捕3名學生組織「賢學思政」成員，包括召集人王逸戰、前秘書長陳枳森和前發言人朱慧盈，指他們違反國安法。據了解，3人被通宵扣查後，將被控各一項「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪，今〈21〉日下午在西九龍裁判法院提堂（出庭）。

香港「星島日報」報導，「賢學思政」21日早上11點在社交平台IG上發文，指收到律師消息有成員被檢控。「賢學思政」同時宣布，陳枳森和朱慧盈先前已退出賢學思政，並非組織成員。

香港警方國安處20日以涉嫌串謀煽動顛覆國家政權罪，拘捕王逸戰等3名「賢學思政」成員，並搜查其位於葵湧的貨倉及旺角的會址，檢走約40箱證物，包括大量準備供應在囚人士的物資。

警方指出，該組織自去年成立後，不斷發表危害國安言論，包括呼籲民眾拒用「安心出行」，又呼籲其他人習武為「全民勇武抗爭」，近期更成立會址吸納「同道中人」，又疑提供物資讓在囚「手足」招攬追隨者，警方正追查資金來源及幕後「金主」，不排除再有拘捕行動。