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港學生組織「賢學思政」3成員今日下午出庭

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港實施國安法後，少數仍在運作的學生組織之一「賢學思政」，20日傳出召集人王逸戰（中）、祕書長陳枳森和前發言人朱慧盈等，遭警務處國家安全處拘捕。圖／路透社
香港實施國安法後，少數仍在運作的學生組織之一「賢學思政」，20日傳出召集人王逸戰（中）、祕書長陳枳森和前發言人朱慧盈等，遭警務處國家安全處拘捕。圖／路透社

香港警方國安處20日拘捕3名學生組織「賢學思政」成員，包括召集人王逸戰、前秘書長陳枳森和前發言人朱慧盈，指他們違反國安法。據了解，3人被通宵扣查後，將被控各一項「串謀煽動他人實施顛覆國家政權」罪，今〈21〉日下午在西九龍裁判法院提堂（出庭）。

香港「星島日報」報導，「賢學思政」21日早上11點在社交平台IG上發文，指收到律師消息有成員被檢控。「賢學思政」同時宣布，陳枳森和朱慧盈先前已退出賢學思政，並非組織成員。

港警方國安處20日以涉嫌串謀煽動顛覆國家政權罪，拘捕王逸戰等3名「賢學思政」成員，並搜查其位於葵湧的貨倉及旺角的會址，檢走約40箱證物，包括大量準備供應在囚人士的物資。

警方指出，該組織自去年成立後，不斷發表危害國安言論，包括呼籲民眾拒用「安心出行」，又呼籲其他人習武為「全民勇武抗爭」，近期更成立會址吸納「同道中人」，又疑提供物資讓在囚「手足」招攬追隨者，警方正追查資金來源及幕後「金主」，不排除再有拘捕行動。

警方稱，被捕2男1女包括王逸戰20歲、秘書長陳枳森20歲及前發言人朱慧盈18歲，他們均因涉嫌犯「串謀煽動顛覆國家政權罪」，仍被通宵扣查。

香港警方國安處20日拘捕3名學生組織「賢學思政」成員，21日下午在西九龍裁判法院提堂（出庭）。（圖／截自賢學思政臉書）
香港警方國安處20日拘捕3名學生組織「賢學思政」成員，21日下午在西九龍裁判法院提堂（出庭）。（圖／截自賢學思政臉書）

國安法 香港 港警

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