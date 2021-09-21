原計劃赴英留學 中國記者黃雪琴傳失聯

(德國之聲中文網) 專門關注中國人權情勢的維權網21日發布文章指出，長期關注中國女權發展的記者黃雪琴與倡導職業病權的異議人士王建兵自19日下午與外界失去聯系。報導指出，黃雪琴原訂要在20日經香港至英國留學，而王建兵要在當天去送別，但後來兩人便失去聯系。

維權網引述消息指出，王建兵有可能被當局以「煽動顛覆國家政權罪」調查拘留，原因是涉及日常在他家的朋友聚會。黃雪琴則是原本已獲得英國志奮領獎學金（Chevening Scholarship）支持，預計本月要去英國薩塞克斯大學（University of Sussex）就讀發展學碩士。

事實上，這並非黃雪琴首次與外界失去聯系。2019年10月，黃雪琴被警局通知要去領回遭沒收的護照與港澳通行證，後來便與朋友失去聯系。朋友後來得知黃雪琴被廣州市公安局以尋釁滋事罪名拘留，關押在廣州市公安局白雲區的看守所。

當時，黃雪琴原本預定要去香港大學就讀法律研究所，但在同年8月底被警方傳召時，護照跟港澳通行證都被沒收，導致她無法如原計劃入學就讀。她的友人當時向德國之聲表示：「警察主要問她之前在香港跟台灣的情況，並警告她不要再發聲。 警察當時承諾過一段時間會把沒收的證件還給她。」

2019年10月黃雪琴首次被捕及關押時，熟識她的人曾猜測是否與她同年6月去香港參與「反送中」示威行動後發表於網路創作平台 「Matters」的報導有關。因為當時在該平台發布黃雪琴的文章後，她在個人臉書上也分享該文章，廣州當地警察也立即到她家中進行騷擾。

除了關注香港的民主運動外，黃雪琴也是中國#MeToo運動的核心人物之一。在2018年，黃雪琴在該運動於全球各地崛起時，鼓勵中國女性打破沉默，從而在大學丶媒體和企業引發大規模討論。她和女性維權友人們一起向性侵受害人提供幫助，將請願書送交各大學。她們的目標是，建立起能打擊性侵行為的機制。

黃雪琴當時被關押三個多月後，於2020年1月取保獲釋，並曾透過長期關注中國人權狀況的臉書頁面「南方傻瓜關注群」發文表示：「我是雪琴，回來了，謝謝你們。暫時不方便與大家當面道謝。心裡記得。一秒鐘的黑暗不會讓人成為瞎子。」

而維權網指出，王建兵則是自2005年大學畢業後，便長期關注青少年教育與成長相關的議題，並在2014年加入廣州恭明社會組織發展中心，擔任青少年成長項目和殘障社群賦能項目主管及統籌，並發展相關的社區項目。

到了2018年，王建兵開始關注職業病工人的權益倡導與服務，並提供相關的法律服務。他也同樣是中國#MeToo運動的支持者。

(綜合報導)

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】