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美證交會再錘中概股 警告明年數百家將遭更多披露要求

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
美收緊中概股監管，中概股赴美造富恐受挫。 路透社
美收緊中概股監管，中概股赴美造富恐受挫。 路透社

美國證券交易委員會（SEC）今再次向中概股投資人發出警告，提醒投資者評估購買中概股時應該考慮的問題，包括中國公司用來在美國上市的空殼公司結構。

香港經濟日報報導，美國7月以來拒絕批准中國公司新上市，SEC預計，明年開始數百家中概股公司將面臨更多的披露要求。

繼收緊審核申請上市中概股、就中國企業赴美IPO提出新披露要求後，美國證券交易委員會再發出警告，敦促投資者應仔細閱讀公司年報，稱一些特別令人關切的問題包括︰中國企業在財務報告中對與空殼公司關係的解釋、在美國上市的空殼公司與在中國運營公司之間的關係如何構建、中國政府可能整頓VIE安排的風險、投資中國民辦教育企業存在的風險，以及中國運營公司的所有者與在美國上市的殼公司的投資者之間存在潛在的利益衝突。

據同花順iFinD統計， 245家在美上市中概股中，總市值1.88兆美元，主要的大市值股均選擇紐約證券交易所上市，如阿里巴巴、中國電信、中國移動、中國人壽、中石油等，選擇紐交所上市的中概股總市值1.38兆美元，占比為73.4%；選擇那斯達克交易所上市的中概股市值5005.39億美元，占比為25%，選擇在美國證券交易所的總市值較小，僅為1.25億美元。

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