陸監察法實施條例 公布施行

大陸國家監察委員會20日發布公告，公布「中華人民共和國監察法實施條例」，其中列舉了監察機關有權管轄的101個職務犯罪罪名。

中新社報導，「條例」分為總則、監察機關及其職責、監察範圍和管轄、監察權限、監察程序、反腐敗國際合作、對監察機關和監察人員的監督、法律責任、附則等9章，共287條，與監察法各章相對應。

「條例」明確監察機關調查範圍，分別對監察機關調查違法和犯罪職責作出規定，列出了職務違法的客觀行為類型，列舉了監察機關有權管轄的101個職務犯罪罪名。

監察機關依法調查涉嫌貪汙賄賂犯罪，包括貪汙罪，挪用公款罪，受賄罪，對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪等。監察機關依法調查公職人員涉嫌濫用職權犯罪，包括濫用職權罪，辦理偷越國（邊）境人員出入境證件罪，放行偷越國（邊）境人員罪等。監察機關依法調查公職人員涉嫌玩忽職守犯罪，包括玩忽職守罪，傳染病防治失職罪，失職造成珍貴文物損毀、流失罪，過失洩露國家秘密罪等。

有分析稱，這101個罪名既是監察機關調查職務犯罪的責任清單，也是對公職人員特別是領導幹部履行職責的最底線要求和負面清單，是公權力行使的制度籠子。

「條例」將監察法規定的監察程序分解為線索處置、初步核實、立案、調查、審理、處置、移送審查起訴7個具體環節，在各環節中貫通落實法治原則和從嚴要求，形成執紀執法貫通、有效銜接司法，權責清晰、流程規範、制約有效的程序體系。