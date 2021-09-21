搭載6個月物資 天舟三號成功發射

中國載人航天工程辦公室披露，北京時間9月20日15時10分，搭載天舟三號貨運太空船的長征七號遙四運載火箭，在海南文昌航天發射場點火發射，約597秒後，太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，15時22分，飛船太陽能帆板順利展開且工作正常。

中新社報導，天舟三號貨運太空船將與在軌運行的太空站組合體進行交會對接。9月18日，天舟二號貨運太空船從太空站天和核心艙後向端口分離，並繞飛至前向端口完成自動交會對接，以迎接天舟三號的到來。

天舟三號貨運太空船任務是太空站關鍵技術驗證及建造階段的第二次貨物運輸應用性飛行，貨運太空船為滿載狀態，運載了可支持3名太空人6個月的在軌駐留物資、太空站備份設備、太空科學載荷等貨物。

此外，天舟三號還攜帶了補加推進劑等上行物資，在停靠期間還具備併網供電能力，可以為太空站提供供電支持。

天舟三號攜帶的貨物主要包括太空人生活物資、航天飲水、氣體補給、衛生用品、應急儲備物資、出艙消耗品、維修備件和實驗載荷等，與天舟二號基本一致。

值得一提的是，天舟三號隨身攜帶的大多數貨物都是用標準化、型譜化的貨包裝載的。這些貨包不僅具有良好的力學承載性能，還有抗菌、防黴、阻礙燃燒、無有害氣體揮發等多個優點。

航天科技集團五院天舟三號貨運太空船系統總體主任設計師楊勝說，相比天舟二號，天舟三號貨物裝載的密度更大，整船裝載能力更高，裝載的貨包數量相比天舟二號增加25%。