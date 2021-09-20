陸發射天舟三號　送「女性美容護膚品」等補給到空間站

為完善空間站建設，中國大陸20日下午15時許，成功發射天舟三號貨運飛船，進入預定軌道，與大陸在軌運行的空間站組合體進行交會對接，為下一批太空人的駐站預做準備。值得注意的是，據陸媒報導，此批補給品除空間站平台物資、航天服、推進劑等外，還包括如「女性美容護膚品」等生活物資。

《澎湃新聞》報導，該款美容護膚品，是上海化妝品企業伽藍，特別為中國大陸空間站女航天員研發製造，一共有三款，分別是爽膚水、精華液和面霜，航天版使用便捷真空泵瓶包裝。

報導指出，有研究發現，太空空間站長期失重的環境，會導致航天員皮膚衰老加快，因此伽藍2013年起首次與中國航天合作，研製無水清潔用品、護膚品和彩妝；日前搭乘神舟十二號載人飛船，返回地球的聶海勝、劉伯明、湯洪波三名航天員，亦有使用部分產品。

中國大陸載人航天工程辦公室通報，搭載天舟三號貨運飛船的長征七號遙四運載火箭，於2021年9月20日15時10分，在海南文昌航天發射場點火發射，隨後飛船與火箭成功分離，進入預定軌道。

官方表示，天舟三號貨運飛船將執行中國大陸空間站關鍵技術驗証及建造階段的第五次飛行任務。按照任務規劃，天舟三號裝載了航天員生活物資、艙外航天服及出艙消耗品、空間站平台物資、部分載荷和推進劑等，與空間站組合體完成交會對接後，轉入組合體飛行段，為空間站在軌建造後續飛行任務奠定基礎。