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中紀委罕見談經濟 克服片面追求經濟增長的政績衝動　

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
雲南紀檢監察機關到高耗能、高排放重點監管企業考察。圖取自中紀委網站
雲南紀檢監察機關到高耗能、高排放重點監管企業考察。圖取自中紀委網站

在大陸構建經濟內外雙循環發展、推動產業綠色轉型的背景下，中共中央紀委網站20日發文點名，要遏制「兩高（高耗能、高排放）」項目盲目發展，另地方政府應克服「片面追求經濟增長的政績衝動」。

中紀委網站以「能耗高汙染重項目為何屢禁不止 片面追求經濟增長的政績衝動怎樣克服」為主軸發文表示，大陸國家發改委、工信部、生態環境部等部門正制訂工作方案，構建堅決遏制「兩高」項目盲目發展的長效機制。

適逢十四五規劃開局，發改委環資司司長劉德春坦言，各地區仍存在十四五期間，擬投產「兩高」項目數量多、新增能耗量大等突出問題，形勢不容樂觀，極需採取有力措施。

他說明，在強化頂層設計上，發改委已印發《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》、《關於完善電解鋁行業階梯電價政策的通知》、《關於「十四五」推進沿黃重點地區工業項目入園及嚴控高汙染、高耗水、高耗能項目的通知》等，增加對兩高項目的管理。

劉德春強調，一些地方違規投資兩高項目，反映一些領導幹部的思想認識、工作作風等方面存在問題，片面追求相關項目對地區經濟增長的短期拉動作用，忽視資源環境承載能力和長遠不利影響。

他預告，發改委將展開「回頭看」專項檢查，對工作不力地區進行通報約談。

中紀委文章指稱，高耗能、高排放的兩高項目涉及行業廣，包括煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等行業的項目，其排放量佔大陸二氧化碳總排放的70%以上、主要大氣汙染物排放50%左右；文章強調，大陸力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，是以習近平同志為核心的黨中央經過深思熟慮作出的重大戰略決策，事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體。

中紀委

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