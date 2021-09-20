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港府：529名政府雇員拒簽宣誓聲明 絕大部分已離職

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港公務員事務局局長聶德權。 中新社
香港公務員事務局局長聶德權。 中新社

今年1月起，香港政府要求全體現職公務員宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠香港特區，其後宣誓要求擴展至非公務員政府雇員。香港政府公務員事務局20日表示，截至8月底，超過1.8萬名非公務員政府雇員已交回聲明，529名政府雇員未簽署宣誓聲明，絕大部分未簽聲明者已離職。

據文匯網報導，香港政府此前要求非公務員政府雇員也須在6月底前簽署聲明。港府公務員事務局20日表示，截至8月底，529名政府雇員未簽署宣誓聲明。

其中，有149人不理會或拒絕簽聲明，包括119名非公務員合約雇員，13名退休後服務合約雇員及17名其他聘用條款受聘的雇員。大部分人已辭職、約滿離任或被終止聘用。至於兼職政府雇員，8000人已交回聲明，380名不理會或拒簽聲明的人亦已悉數離開政府。

此外，港府公務員事務局表示，截至目前，共有129名公務員不理會、拒簽或拒交擁護基本法及效忠特區的聲明，其中105人是按長期聘用條款聘用，24人是試用階段；113人是文職，16人是紀律部隊人員，絕大部分人已離開政府。餘下數宗個案預計會於短期內陸續終止聘用。

港府公務員事務局局長聶德權曾表示，大部分同事已簽署聲明，清楚和接受有關責任，「如果有他們不能接受的，他們離開政府，對公務員團隊來說不是一件壞事」。

公務員 香港

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