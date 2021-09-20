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邱太三指兩岸有必要對話 國台辦旗下網站：春秋大夢

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
陸委會主委邱太三。本報資料照
陸委會主委邱太三。本報資料照

陸委會主委邱太三日前受邀在三三會演講，指兩岸有重啟對話的必要跟可能，大陸國台辦主管的新聞網站「中國台灣網」刊文回應稱，沒有「九二共識」，就不要做重啟兩岸對話的春秋大夢。

文章指，邱太三這話說得，好像當前兩岸無法對話之責任，完全在大陸方面。「民進黨政客混淆是非、倒果為因的功夫，看來又進一步。」

文章反問，兩岸為什麼會中斷對話？邱太三作為資深兩岸事務官員，心裡沒數嗎？又稱大陸方面一直是兩岸關係和平發展、兩岸交流合作穩步升級、兩岸同胞溝通融合的最大支持者、推動者。

針對民進黨執政後的兩岸關係，文章說，民進黨拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，將這一兩岸關係的「定海神針」汙衊為過時概念，稱歷史已翻過這一頁。這是兩岸關係惡化、兩岸對話中斷的根本原因。

文章嗆說：「一個主動中斷兩岸對話的罪魁禍首，有什麼資格和臉面向大陸喊話？邱太三如果真想解決問題，真想解開兩岸僵局，麻煩他向後轉，把他的呼籲和擔憂說給民進黨當局的高層，說給台灣的台獨頑固分子！」

又批評說：「你們包藏禍心偷渡兩國論的時候，怎麼不想著重啟兩岸對話？你們勾連外部勢力炒作台北經文處改名的時候，怎麼不想著重啟兩岸對話？你們在國際媒體惡意散播台獨言論時，怎麼不想著重啟兩岸對話？」

文章最後指，邱太三還聲稱要避免最壞情況發生。「這是台獨政客自己感受到了威脅吧？」要正告民進黨當局，沒有「九二共識」，就不要做重啟兩岸對話的春秋大夢。「台獨分子的最壞情況，恰恰孕育著兩岸關係的春暖花開。」

民進黨 邱太三 台獨

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