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建設性模糊 海基會前顧問蔡志弘拋「一中內涵」創三贏

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
海基會前顧問蔡志弘提到，陸委會主委邱太三曾提出「建設性的模糊」說法，希望兩岸能找到最大公約數，說明蔡政府也希望化解兩岸僵局。本報資料照
海基會前顧問蔡志弘提到，陸委會主委邱太三曾提出「建設性的模糊」說法，希望兩岸能找到最大公約數，說明蔡政府也希望化解兩岸僵局。本報資料照

近期美中台關係又成為焦點，美國總統拜登向大陸國家主席習近平表示，無意改變一中政策，陸委會主委邱太三則強調，兩岸有重啟對話的必要跟可能。海基會前顧問、台北商業大學榮譽講座蔡志弘在臉書上表示，從美中互動到兩岸法理，若各方秉持「一中內涵，相互理解」精神，或可尋求共同交集，化解兩岸僵局並穩定美中關係，創造和平新局。

蔡志弘表示，他曾多次在「聯合報民意論壇」發表文章，倡議「二○諒解」，核心精神就是「一中內涵，相互理解」。「一中內涵」或可為美中台三邊接受。對美國，「一中內涵」可涵蓋一中政策；對台灣，「一中內涵」立基於中華民國憲法；對北京，「一中內涵」亦可連結一中原則。

他認為，在美中台這組大三角關係中，美國重申一中政策，北京堅持一中原則，台灣自始就依循中華民國憲法，以此作為「一中內涵」的法理基礎，並無被矮化的問題。而且根據多項民調顯示，維持現狀仍為台灣主流民意，現狀就是維持中華民國憲政體制運作。

除了美中台大三角，蔡志弘並指，兩岸藍綠紅三個主要政黨的小三角關係，也可以「一中內涵」作為共同交集。

他表示，國民黨堅持一中就是中華民國，蔡總統也曾宣示依循中華民國憲法和兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，大陸也能從「一中內涵」中，維持兩岸法理上的連結。

蔡志弘認為，無論對世界或兩岸人民，和平穩定的發展環境是最大關切，美中兩強都容或在一中政策和一中原則之間保留彈性，兩岸甚至還有法理上的連結，若能相互理解，「一中內涵」也能讓雙方保有各自解讀的空間，創造雙贏互信的局面。

他提到，邱太三曾提出「建設性的模糊」說法，希望兩岸能找到最大公約數，說明蔡政府也希望化解兩岸僵局；而中共明年將召開廿大，內部穩定和疫後經濟復甦是當務之急，對北京來說，也有緩和台海局勢的需求。期盼「一中內涵」能成為穩定美中台大三角，以及藍綠紅小三角關係的最大公約數，成為各方可能的政策選項。

一中政策

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