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陸副總理孫春蘭赴福建：用快刀斬斷疫情傳播鏈

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸副總理孫春蘭赴福建調研指導疫情防控工作。取自中國日報網
大陸副總理孫春蘭赴福建調研指導疫情防控工作。取自中國日報網

大陸福建近日出現新冠肺炎疫情反彈，19日，大陸新增28宗本土確診，均在福建，其中廈門市16宗、莆田市7宗、泉州市5宗。大陸副總理孫春蘭赴福建，調研指導疫情防控工作，強調用「快刀」斬斷疫情傳播鏈。

香港01報導，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭18日、19日在廈門、莆田、泉州市調研指導疫情防控工作，實地考察了廈門同安區晨明工藝品有限公司、廈門大學附屬第一醫院杏林分院和莆田仙遊縣楓亭鎮舖頭小學、集中隔離點酒店及泉州泉港區界山鎮界山村封控小區。

孫春蘭指出，當前福建疫情防控工作取得階段性成效，但形勢仍然嚴峻複雜。中共中央、國務院對福建疫情始終高度重視。要深入貫徹落實對疫情防控的決策部署，堅持人民至上、生命至上。

她強調，要認真分析查找工作中的薄弱環節和漏洞，採取堅決果斷的措施，從嚴從緊抓好各項防控工作。要重點防止疫情外溢，牢固樹立全局意識，加強區域協查力度，運用訊息化提高流調效率，整合公衛、工信、公安等力量，及時推送相關訊息，嚴防疫情在省內跨區擴散、向省外溢出。

孫春蘭又指，要發動群眾共同創建「無疫」小區，用「快刀」斬斷疫情傳播鏈。

疫情 福建

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