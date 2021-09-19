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林鄭月娥：選委會選舉近9成投票率 反映各界支持

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港特首林鄭月娥在香港選委會選舉投票於19日晚上6點結束後發表聲明指出，此次選舉意義重大，象徵香港政治體制落實「愛國者治港」原則。（圖／取自新華社）
香港特首林鄭月娥在香港選委會選舉投票於19日晚上6點結束後發表聲明指出，此次選舉意義重大，象徵香港政治體制落實「愛國者治港」原則。（圖／取自新華社）

香港特首林鄭月娥在香港選委會選舉投票於19日晚上6點結束後，發表聲明指出，此次是按大陸全國人大常委會通過經修訂的「基本法」附件一及附件二，完善選舉制度後的首場選舉，意義重大，象徵香港政治體制落實「愛國者治港」原則。她還強調，接近9成的投票率反映各界對新選舉制度的支持。

香港星島日報報導，林鄭月娥指出，選委會肩負重要功能，包括提名選舉特首、提名立法會選舉候選人和選出40名立法會議員。由40個界別分組共1500人組成的選委會，有廣泛的代表性和符合均衡參與的原則；從他們在選舉過程中提出的政綱和與民眾的互動，都展示了對社會的承擔。

她還說，19日接近9成的投票率也反映各界別分組成員對新選舉制度的支持。

香港政制及內地事務局將總結19日在各投票站安排的實踐經驗，供日後參考，並會繼續與選管會和選舉事務處等相關部門保持緊密合作，為接下來的立法會換屆選舉和行政長官選舉擬備全面和周詳的計畫，全力確保選舉妥善和順利舉行。

香港選舉委員會選舉19日舉行，這是香港選制改變後的首場選舉，港府部署5千至6千名警察，在票站或高危地方高調戒備，還安排便衣警察「觀察可疑人士」。

香港選舉 立法會 投票率

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