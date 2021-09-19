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香港選委會選舉：民主派近乎絕跡 警力多於選民

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）香港周日（9月19日）舉行選舉委員會界別分組選舉。這是今年3月中國全國人大常委會大幅修改香港選舉制度之後的首場選舉，將影響今年12月的立法會選舉和明年3月的特首選舉。

香港行政長官林鄭月娥當天表示，這場選舉有重大意義，“過往議會一段長時間泛政治化，某程度窒礙香港發展”。

據香港警務處處長蕭澤頤介紹，警方會部署5000至6000警方作高姿態巡邏，確保選委會選舉公平公正安全下進行。而此次選舉合資格選民人數只有近4900人，警方部署的警力由此多於可投票人數。對此，林鄭月娥周日解釋道：當局因應評估而調動人手是職責所在。

缺乏競爭

今年3月11日，中國人大會議通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》。根據該決定，香港行政長官選舉委員會由1200人增加至1500人，其中包含港區全國人大代表、港區全國政協委員等類別，以此確保中央政府定義的“愛國者”佔選委會中的多數。選制改革也擴大了選委會的功能，除了負責推舉特首外，也可以提名全部的立法會候選人，以及選出部分香港立法會議員。

周日的選舉中，1500席選舉委員只有364席須經投票產生，其他均為各界別自動提名產生或團體內推選，由此缺乏競爭。而角逐這300多個席位的候選人中，絕大部份都是建制派，民主派今年幾乎絕跡。

中大政治與行政學系副教授馬岳上個月向香港媒體分析，今次選委會選舉幾乎沒有競爭可言，而且沒有民主派人士參選，加上選民人數大減，即使有組別出現競爭，對大局影響不大。這名專門研究香港選舉的教授還指出，民主派不參選今次的選委會選舉屬意料之內，即使參選，亦難取得188個的行政長官候選人提名門檻，對特首選戰沒有影響力，參選意義不大。

“牢牢掌握在愛國者手中”

對於“小圈子選舉”的說法，香港政制及內地事務局局長曾國衛表示完全不同意，他指出，希望做到符合香港實際情況的民主制度，並非一味追求人數多、競爭激烈情況，只要能實現愛國者治港等，才是適合香港的優質民主制度。

香港中聯辦網站周六轉載了中國官媒新華社一篇題為“反中亂港者出局是鐵的底線”的評論文章。文章指出，這場選舉標志著落實“愛國愛港者治港，反中亂港者出局”邁出堅實一步，“一國兩制”的香港實踐開啟嶄新篇章。為此，文章強調，必須確保選舉委員會選舉依法順利進行，確保“選舉委員會牢牢掌握在愛國者手中”。

周日的投票從早上9點起開始，至傍晚6點結束。選管會主席馮驊當天表示，希望在午夜左右會有投票結果。

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