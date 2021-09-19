陸再封殺台水果 港媒：關鍵在兩岸 陸盼蔡改弦易轍

繼2月大陸宣布禁台灣鳳梨輸入後，大陸海關總署再發通知指，明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入大陸，兩次封殺台灣水果的理由都是檢出有害生物。港媒香港01分析指，關鍵仍在兩岸關係，對北京來說，看準了自身是台灣許多輸出品項的首要市場，藉此扼住台灣外銷產業的咽喉，盼蔡政府能夠早日改弦易轍；這道禁令也印證兩岸關係緊張的現實，鳳梨、釋迦和蓮霧後，難保不會再有其它農產品未來被「點名封殺」。

這次通知非中國大陸今年首次對台灣水果產品發出禁令，早在農曆年後，大陸官方就宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨。大陸國台辦當時發出新聞稿表示，因多次從進口鳳梨中驗出有害生物，為從源頭防範植物疫情風險，因此採取這項正常措施。

分析指，如今台灣釋迦與蓮霧又將遭遇與鳳梨相同之命運。根據台灣農委會的統計數據顯示，光是2021年1月至8月，台灣外銷的釋迦共計15,485噸，中國大陸與香港就佔了15,427噸，是台灣釋迦最主要出口的地方；蓮霧外銷總計2,335噸，輸入大陸及香港就佔了2,326噸，佔比同樣高得嚇人。對此次禁令，蔡政府或許得仿效上次鳳梨的例子，推出「吃播」服務，呼籲台灣民眾幫忙購買相關農產品，並請求「理念相近」國家幫台灣解決燃眉之急。

分析直言，一切的關鍵仍在於兩岸關係之上。對北京來說，看準了自身是台灣許多輸出品項的首要市場，藉此扼住台灣外銷產業的咽喉，盼蔡英文政府能夠早日改弦易轍；然而，對台灣而言，北京一次次的禁令，雖然都有科學數字佐證，但兩岸早已沒有互信，大陸不相信台灣公布的，反之亦然，反而更增添台灣社會對中國大陸的不滿，也強化蔡政府繼續倚美倚日的信念。

分析說，但受傷最深的，就是那些辛苦栽種農作物的基層農民以及無辜的水果，成為被兩岸摩擦下的犧牲者。在中秋節這個往年會有兩岸互傳祝福語的節慶（出現）這道禁令，也印證兩岸關係緊張的現實，鳳梨、釋迦和蓮霧後，難保不會再有其它農產品未來被「點名封殺」。