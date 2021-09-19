強化證券犯罪移送 中國最高檢入駐證監會

中國最高人民檢察院近日成立「駐中國證監會檢察室」，官方強調，將強化證券犯罪案件移送和追蹤監督，加強最高人民檢察院與中國證監會、公安部間的合作。

澎湃新聞報導表示，近年來，一些財務造假、內幕交易、操縱市場等證券違法犯罪活動嚴重破壞了公開、公平、公正的市場秩序，損害廣大投資者利益，危害資本市場改革發展進程。

2011年至2020年，中國檢察機關共起訴證券期貨犯罪案件552件932人。

報導說，隨著資本市場的不斷發展，違法犯罪覆蓋資本市場各個領域，社會關注的大案頻發，同時，違法或遊走於違法邊緣的高技術、隱蔽的產業鏈逐步形成，金融風險和社會風險疊加外溢。

報導引述最高檢第四檢察廳廳長鄭新儉表示，透過設立駐會檢察室，可以發揮立案監督職能，強化案件移送和追蹤監督，從刑事立案的源頭實現證券犯罪應移盡移。同時，駐會檢察室要強化與公安機關的協作、配合與制約。

今年3月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發「關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見」，當中提到，要加強最高人民檢察院與中國證監會、公安部的協同配合。