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感染病例數持續下降…非洲豬瘟 中國淡化的另一場瘟疫？

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲中文網
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兩年多前，在一次視頻會議上，中國副總理胡春華要求衛生當局加緊努力遏制不斷擴大的疫情。他稱，儘管取得初步「積極成果」，但強調指出，必須「加強隔離和監測」措施，以有助於防止瘟疫擴散。

胡春華所指的疫情是在發現新冠病毒之前，另一種主要涉及豬的更嚴重疾病：非洲豬瘟（ASF）。

2018 年，中國有關部門在東北沿海省份遼寧首次確認發生非洲豬瘟病例。與新冠病毒不同，ASF 不直接威脅人類健康，但對豬具有很強的毒性，感染後死亡率近 100%。

涉及中國，非洲豬瘟尤其令人憂慮。中國是世界上頭號豬肉消費大國，生豬存欄數約佔全球一半。鑑於此，非洲豬瘟有可能會使中國成為重要的感染源，而一旦擴散流行，亦會危及地區眾鄰國。

糧食安全堪憂

今年，中國向追蹤動物疾病的政府間機構--世界動物衛生組織（OIE） 報告了 12 例 ASF 病例，明顯低於 2018 年的 105 例。官方數據顯示，除了今年早些時候病例出現小幅上升外，ASF 病例數一直在下降。

然而，一些行業專家認為，中國可能通過通報少數感染數，人為創造一幅樂觀圖景，掩蓋非洲豬瘟導致的實際病豬死亡數量。

在中國，豬肉價格可謂經濟風向標。去年，北京動用戰略豬肉庫存以穩定價格。然而，非洲豬瘟疫情仍讓當局大傷腦筋。

亞洲開發銀行的一份報告估計，去年，非洲豬瘟給中國帶來的經濟損失為 500億至 1210 億美元；自 2018 年以來中國生豬存欄數至少降低了 25-55%。該報告指出，非洲豬瘟有可能導致「貧困、脆弱性和糧食不安全的增加」，並「嚴重危及」應對氣候變化的能力和人類健康。而相關負擔不成比例地落在小規模養豬戶身上。

食品安全標準落空

嚴密監測和撲殺出現ASF 症狀的豬等措施有可能幫助遏制中國目前的疫情，但絕非易事。一大原因是，在該國，小微規模養豬場是普遍現象。這些養豬場通常是指不超過 50 頭的後院飼養場，卻是數千萬中國人的經濟安全網或重要收入來源，佔全國生豬產量近三分之一。正是這一特殊現象可能成為該國國內非洲豬瘟爆發的重要推手。

很多小規模養豬戶至少部分依賴泔水--食物殘渣和廚房垃圾--養豬。雖然泔水是一種經濟的飼料來源，但並不總符合生物安全或食品安全標準，由此成了非洲豬瘟特別有效的傳播媒介。

很可能出現這樣的情況：一旦發現某頭豬疑似染疫，一些農民就會在影響到整個豬群前將之賣掉，從而導致致命病毒更廣泛傳播。

「數年後」方有疫苗

傳染病研究機構--皮爾布賴特研究所（The Pirbright Institute）非洲豬瘟專家狄克遜（ Linda Dixon ）表示，由於該病毒極其復雜，「非常難以研制出一種有效的疫苗」來對抗相關疾病。她指出，雖然目前正著手多項疫苗試驗，但即使已有的原型證明安全有效，致成為商業化疫苗至少還需「一到兩年時間」。

美國養豬健康信息中心執行主任桑德伯格（Paul Sundberg）說，或許中國能使用疫苗防止豬死亡，但「會導致低水平感染」，而最終，這些神秘的疫苗會使控制非洲豬瘟的「抗疫」戰變得「更加困難」。

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本文章由德國之聲授權提供】

非洲豬瘟

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