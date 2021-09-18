韓正會見林鄭月娥 要求依法組織好三場香港選舉

大陸國務院副總理韓正18日在深圳會見香港行政長官林鄭月娥。韓正表示，他充分肯定香港政府依法施政， 希望特區政府貫徹「愛國者治港」原則，依法組織好接下來的三場重大選舉。

據新華社報導，韓正表示，北京堅定支持香港鞏固國際金融中心地位，打造國際創科中心。希望特區政府團結帶領香港社會各界，繼續做好疫情防控工作，謀劃長遠發展，增進民生福祉，鞏固穩中向好的局面。

韓正也說，前海深港現代服務業合作區擴區賦能，是國家的重大決策，將形成改革開放的又一個新高地。希望港府抓住粵港澳大灣區建設的機遇，發揮香港獨特優勢，用好中央支持政策，不斷深化香港與內地的互利合作。

林鄭月娥則表示，感謝北京對香港的關心和支持，將認真組織好選舉工作，積極參與粵港澳大灣區建設和前海開發，推動香港在融入國家發展大局中實現更好發展。