快訊

中職／胡智為首勝爆插曲…獅象因這事動怒 打到板凳全清空

秋節連假傳憾事！3歲童遭車撞 頭骨變形慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓正會見林鄭月娥 要求依法組織好三場香港選舉

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院副總理韓正（右）18日在深圳會見香港行政長官林鄭月娥（左）。圖／擷取自央視
大陸國務院副總理韓正（右）18日在深圳會見香港行政長官林鄭月娥（左）。圖／擷取自央視

大陸國務院副總理韓正18日在深圳會見香港行政長官林鄭月娥。韓正表示，他充分肯定香港政府依法施政， 希望特區政府貫徹「愛國者治港」原則，依法組織好接下來的三場重大選舉。

據新華社報導，韓正表示，北京堅定支持香港鞏固國際金融中心地位，打造國際創科中心。希望特區政府團結帶領香港社會各界，繼續做好疫情防控工作，謀劃長遠發展，增進民生福祉，鞏固穩中向好的局面。

韓正也說，前海深港現代服務業合作區擴區賦能，是國家的重大決策，將形成改革開放的又一個新高地。希望港府抓住粵港澳大灣區建設的機遇，發揮香港獨特優勢，用好中央支持政策，不斷深化香港與內地的互利合作。

林鄭月娥則表示，感謝北京對香港的關心和支持，將認真組織好選舉工作，積極參與粵港澳大灣區建設和前海開發，推動香港在融入國家發展大局中實現更好發展。

香港 北京 林鄭月娥

延伸閱讀

香港特首林鄭民調35.6分 創反送中以來新高

中國舉辦疫情後首個大型運動會 習近平將出席

林鄭月娥香港民調最新評分35.6分 創反送中以來新高

移民潮 林鄭：聽到有人出走後淒涼 勸三思

相關新聞

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

大陸國家主席習近平9月17日在上海合作組織（SCO）成員國元首理事會第二十一次會議上講話時提到，解決國際上的事情，不能從...

農民向李克強嘆「難娶媳婦」 廣西陸川急下令統計未婚人數

中國總理李克強近日赴廣西玉林市陸川縣考察，有農民當面反映「農村娶媳婦太難了」。陸川縣昨天隨即下發通知，要求各單位統計中青...

大陸再度出手整治娛樂圈！擬規定藝人不得對嘴假唱

中國整治娛樂圈再出手，官方今天發布加強規範管理演出市場的意見徵求稿（草案），擬規定不得組織演員假唱（對嘴），不得為假唱提...

共同富裕安撫層級升高 李克強：對民企一視同仁

在一連串監管措施及「共同富裕」引發民企普遍擔憂後，中國國務院總理李克強日前在廣西喊話說，國家對包括民企在內的各類所有制市...

韓正會見林鄭月娥 要求依法組織好三場香港選舉

大陸國務院副總理韓正18日在深圳會見香港行政長官林鄭月娥。韓正表示，他充分肯定香港政府依法施政， 希望特區政府貫徹「愛國...

選委會投票參與大減 國安法強壓港人對選舉冷感

在中國強行推動香港選制變更及港府強力執行「港區國安法」下，明天登場的香港選委會分組選舉的選舉人，已萎縮到不足2%；而關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。