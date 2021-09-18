九一八事件90周年 解放軍報：落後就要挨打！

9月18日是「九一八事變」90周年，大陸各地紛紛舉辦各種紀念活動。18日上午9時18分，遼寧全省14市鳴放3分鐘防空警報，瀋陽並要求在9條路、18條街上行駛的機動車輛一律停駛鳴笛。

1931年9月18日，日本關東軍自行炸毀由其所控制、位於瀋陽北郊柳條湖附近的一段南滿鐵路路軌，卻誣指是中國軍隊所為，隨即以此為借口炮轟北大營，進攻瀋陽城。九一八事變次日凌晨，瀋陽遭日軍攻陷，1932年2月，東北全境淪陷。1932年3月1日，日本於東北建立滿洲國。

過去一般都將1937年盧溝橋事變視為中國抗日戰爭的起點， 但2014年9月3日，中共中央總書記習近平在紀念抗日戰爭勝利座談會上說，「85年前，日本軍國主義悍然發動九一八事變，占領中國東北全境。九一八事變成為中國人民抗日戰爭的起點，並揭開了世界反法西斯戰爭的序幕。」大陸自此就將「八年抗戰」改為「十四年抗戰」。

大陸各地除在18日舉行各種紀念活動，解放軍報也發表評論員文章指出，「九一八事變帶給我們一個血火啟迪：落後就要挨打，軍強才能國安。國家和民族的命運，與軍隊的強弱休戚相關。軍事上一旦打了敗仗，必然給國家帶來致命影響，給民族帶來深重災難」。

文章稱，當前，世界百年未有之大變局正加速演進，中國安全形勢不確定性不穩定性增大。解放軍作為保衛紅色江山、維護民族尊嚴的堅強柱石，必須增強憂患意識、危機意識、打仗意識，奮力推進國防和軍隊現代化，「決不讓戰火在我們的家園燃燒，決不讓疆土有半寸丟失，決不讓國家發展進程被打斷」。