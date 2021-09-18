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香港餵食野鴿避孕藥 以控制野鴿繁殖

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港漁護署稱，食用含避孕藥的飼料不會對野鴿產生明顯副作用。（取自香港漁護署官網）
香港漁護署稱，食用含避孕藥的飼料不會對野鴿產生明顯副作用。（取自香港漁護署官網）

為改善野鴿泛濫成災的問題，香港漁農自然護理署（漁護署）嘗試餵食野鴿避孕藥。香港漁護署的新聞稿指出，17日起，將在香港中西區、九龍城區和西貢區三處野鴿聚集點，展開為期兩年的野鴿避孕藥試驗計劃，試行向野鴿餵飼塗上避孕藥的飼料以控制野鴿繁殖。

漁護署發言人表示，野鴿避孕藥試驗計劃旨在評估餵飼野鴿進食避孕藥對減少野鴿滋擾問題的成效。

香港漁護署委託的承辦商每日一次於特定時間以塗上避孕藥的飼料餵食野鴿，並監測整個餵飼過程，避免其他動物誤食含避孕藥的飼料，同時也會將剩餘的飼料清理乾淨。

根據香港漁護署官網上的新聞稿，此次計劃採用的飼料為塗上避孕藥的天然粟米粒，該避孕藥的有效成分為「尼卡巴嗪」（Nicarbazin）。

新聞稿稱，外國研究顯示，服食該避孕藥並不會對雀鳥（包括野鴿）產生明顯的副作用，雀鳥停止服食後，生育能力也會恢復。此外，「尼卡巴嗪」會在自然環境中分解，對環境影響甚微。

為改善野鴿滋擾問題，香港漁護署嘗試餵食野鴿含有避孕藥的飼料。（取自香港漁護署官網）
為改善野鴿滋擾問題，香港漁護署嘗試餵食野鴿含有避孕藥的飼料。（取自香港漁護署官網）

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