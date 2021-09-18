歐洲議會挺台 國台辦批「粗暴干涉中國內政」

歐洲議會日前以壓倒性票數通過呼籲歐盟制定對中國新戰略報告案，針對當中支持台灣的相關內容，大陸國台辦發言人朱鳳蓮痛批是「粗暴干涉中國內政」，她並敦促歐洲議會及有關委員會停止向台獨勢力發出錯誤信號。

歐洲議會16日公布針對中國新戰略報告在前一日的表決結果：570票贊成、61票反對、40票棄權。

法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，在這份大陸稱為「新歐中戰略報告」中提出歐盟與中國接觸的六大支柱，包括合作應對全球挑戰、重視人權及國際規範、辨識風險和脆弱性、與理念相近夥伴深化關係、促進戰略自主和捍衛歐洲的利益和價值觀。

報告並敦促歐盟推進與台灣的雙邊投資協定（BIA），並儘快展開協定評估及範疇界定工作。報告同時呼籲歐盟提出具體行動，促進台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的會議、機制和活動。

對此，大陸國台辦18日上午以發言人朱鳳蓮名義發布新聞稿表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣議題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」

朱鳳蓮表示，歐洲議會及有關委員會近期通過的有關報告涉及的內容違背國際社會普遍承認的一個中國原則和中歐建交時歐方就合灣問題所作的嚴肅承諾，粗暴干涉中國內政，大陸對此堅決反對。

新聞稿並稱，「我們敦促歐洲議會及有關委員會在涉台問題上謹言慎行，停止向『台獨』勢力發出錯誤信號」；「民進黨當局不要誤判形勢，打錯算盤，妄圖倚仗外部勢力謀『獨』註定失敗。」

對於歐洲議會通過的前述報告案，外交部17日表達感謝，並表示將持續與歐盟深化實質關係，呼籲歐盟儘速啟動台歐雙邊投資協定談判。