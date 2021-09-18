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大陸駐巴西里約熱內盧總領館 遭人投擲爆裂物

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸駐巴西里約熱內盧總領事館16日遭人投擲爆裂物。（截圖自中國青年報網站視頻）
大陸駐巴西里約熱內盧總領事館16日遭人投擲爆裂物。（截圖自中國青年報網站視頻）

據央視新聞報導，中國大陸駐巴西里約熱內盧總領事館16日遭人投擲爆裂物，事件並未造成人員傷亡，僅領館建築部分受損。巴西警方正根據監視畫面對嫌疑人展開搜捕。

對於這起攻擊事件，大陸駐巴西里約總領館發布新聞稿表達嚴厲譴責，並指此一暴力事件性質惡劣，要求巴西政府立即開展全面調查，捉拿嚴懲非法分子，並採取切實措施杜絕類似事件再次發生。

新聞稿稱，「中國和巴西是全面戰略夥伴，雙方各領域合作持續深入發展，為兩國人民帶來了實實在在的好處，中巴友好也日益深入人心，得到兩國社會各界的廣泛支持」。

大陸駐巴西里約熱內盧總領館表示，希望並相信巴西政府將根據「維也納外交關係公約」等國際公約，採取切實措施加強對中國外交機構和人員的保護，確保在巴中方機構和人員安全與尊嚴不受侵犯。

根據報導，當地時間9月16日晚間21時48分，一名戴帽子和口罩的黑衣男子手握從衣袋中取出的爆裂物停留了約10秒後，擲向中國駐里約總領館大門，隨即逃離。里約警方防爆隊接到報案後，當晚前往現場搜集爆炸殘留物，並隨即開始搜捕嫌疑人。

巴西是大陸國產疫苗的主要買家之一，也曾是北京「疫苗外交」的成功範例，但華爾街日報日前報導，巴西政府和該疫苗當地生產商Butantan Institute的發言人均表示，巴西政府已暫停了進一步購買科興疫苗的談判。

自由亞洲電台本月初則報導，中國科興涉嫌在未獲授權的工廠生產疫苗，巴西當局已宣布停用所有進口的逾1,200萬劑科興疫苗。

由同一工廠生產的另外900萬劑疫苗當時正在運往巴西的途中，但之後傳出巴西政府也拒收這批疫苗。

巴西 科興疫苗 里約

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