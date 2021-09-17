「台灣妄圖倚仗外部勢力謀獨」 國台辦：難逃失敗下場

斯洛維尼亞總理近日致函歐盟國家領導人發表涉台言論，民進黨政府對此表示感謝。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應表示，斯洛維尼亞應恪守一個中國原則，台灣民進黨當局妄圖倚仗外部勢力謀「獨」難逃失敗下場。

朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。「一個中國」原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。斯洛維尼亞應切實履行其與中方建交時就台灣問題所作嚴肅承諾，恪守一個中國原則，謹慎處理涉台問題。民進黨當局妄圖倚仗外部勢力謀「獨」難逃失敗下場。

另，朱鳳蓮也就近日我外交部長吳釗燮視頻參加在美國舉辦的「全球台灣研究中心」活動表示：「全球台灣研究中心」是一個由「台獨」勢力提供資金和實際把控的所謂「智庫」，長期打著學術幌子兜售「台獨」主張。吳釗燮之流慣於在國際上招搖撞騙，吹噓台灣民主成就，目的是欺騙輿論，拉攏勾連外部反華勢力。吳釗變之流台獨言行不斷累積，必將被清算。