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出席上合組元首理事會 習近平：不接受教師爺說教

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國家主席習近平。新華社
大陸國家主席習近平。新華社

大陸國家主席習近平17日下午在北京以視訊方式出席上海合作組織成員國元首理事會第21次會議。他強調，「我們要堅定制度自信，絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教」，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理模式。

據中新網報導，習近平還表示，要支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

習近平表示，「一時強弱在於力，千秋勝負在於理。」解決國際上的事情，不能從所謂「實力地位」出發，推行霸權、霸道、霸凌，應該以聯合國憲章宗旨和原則為遵循，堅持共商共建共用。

他強調，要踐行真正的多邊主義，反對打著「規則」旗號破壞國際秩序、製造對抗和分裂的行徑。要恪守互利共贏的合作觀，拆除割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘，營造包容普惠的發展前景。

他並稱，今天，上海合作組織已經站在新的歷史起點上。應該高舉「上海精神」旗幟，在國際關係民主化歷史潮流中把握前進方向，在人類共同發展宏大格局中推進自身發展，走團結合作之路、安危共擔之路、開放融通之路、互學互鑒之路、公平正義之路，構建更加緊密的上海合作組織命運共同體，為世界持久和平和共同繁榮作出更大貢獻。

另外，習近平指出，中方迄今已向100多個國家和國際組織提供將近12億劑疫苗和原液，居全球首位。中方將加緊實現全年向世界提供20億劑疫苗，深化同發展中國家抗疫合作，用好中方向「新冠疫苗實施計畫」捐贈的1億美元，為人類徹底戰勝疫情作出應有貢獻。

習近平並說，未來3年，中方將向上海合作組織國家提供1,000名扶貧培訓名額，建成10所「魯班工坊」，在「絲路一家親」行動框架內開展衛生健康、扶貧救助、文化教育等領域30個合作專案，幫助有需要的國家加強能力建設、改善民生福祉。

習近平 上海 新冠疫苗

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