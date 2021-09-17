英媒：國安法影響 香港爆教師離職潮

在《香港國安法》影響下，香港教育界正面對重大考驗。除了在政府施壓下，將近半世紀歷史的香港教育專業人員協會（簡稱教協）於9月11日正式解散之外，香港各級學校也傳出教師的離職潮。

路透社訪問數名香港學校的校長，他們說今年教師的離職率約為正常的兩倍。這使其中一些校長急於尋找新員工。

45歲的人文學科教師方先生向路透社表示，他已在今年7月辭職、移民英國。他說，他在辭職當天向學校說：「如果有一天，有學生在樓下喊口號，我將不得不叫警察來逮捕我自己的學生。我做不到。」

根據香港教育局數據，2019年9月至2020年6月的中學教師數量為29304人、2020年9月至2021年6月則為29602人，總數些微上升。但今年9月新學期的教師就業的數字尚未公布，無法確定有多少香港教師已在今年夏天離開、或者計劃在今年下半年離開。

不過，根據教協今年5月的調查，有40%的教師表示想要離開教育部門。而創立於1964年的香港中學校長會（HKAHSS）也曾在7月時警告港府，香港教育界的「人才流失」將降低該市的教育質量。

針對「教師離職潮」一事，香港教育局向路透社表示，香港國安法並無影響教育部門或教學質量；教師離職可能是轉職或其他個人因素，並沒有人才流失的問題。

香港教育局在給路透社的一份聲明中說：「所謂的離職教師的指控是有偏見且沒有證據的。將這些個別教師的觀點視為一般教育專業人員的想法，這本身就具有誤導性，而且在統計學上也有偏差。」

「愛國」成教學重點

自《香港國安法》去年7月施行以來，已有上萬名港人選擇離開香港。香港政府統計處指出，截至今年8月，淨移出人口有約9萬人。英國政府則預計未來5年內可能有高達32萬香港人移民英國。

路透社報導，在眾多香港移民者當中，其中一名是33歲的音樂老師Grace Kwok。她在1月移居英國。她告訴路透社，有次上課時，她告訴學生中國國歌《義勇軍進行曲》作詞人田漢在文化大革命時死於監獄後，有家長向校長投訴她。

「我不想教我的學生我不相信的價值觀。我不希望深陷危險之中，」她說。

自2019年反送中運動以來，教育界已成為中國政府打壓香港抗爭青年的重點目標。在抗議活動中被捕的1萬多人中，將近20%是學生。據香港教育局局長所說，約有100名學校的教師和工作人員也被逮捕。

今年2月，香港出台了新的課程指南，確保6歲兒童可以學習更多關於中國的知識，並接受關於香港國安法的教育。該法規定，任何被北京視為分裂、顛復、恐怖主義或與外國勢力勾結的行為都可被判處最高終身監禁。

路透社報導，教育局目前已用一個名為「公民與社會發展科」的科目取代通識教育科目。通識教育科目原於2009年引入，旨在提高社會參與度並發展批判性思維；公民與社會發展科的重點則是愛國教育。

目前教科書中已經刪除了1989年天安門事件及政府當時對抗爭者進行血腥鎮壓的環節。2014年香港的「雨傘運動」的抗議內容與其他民主事件也遭省略。

除了教育內容整治，政府也向教協這個擁有9.5萬教師的工會施壓，迫使它解散。多間政府官媒將覺協稱為「毒瘤」。

教師辭職引來挑戰

面對教育界動盪，多名校長或學校負責人向路透社表示，教師流失率正在攀升。香港直接資助學校議主席陳狄安說，許多學校有5或6名教師辭職，有些學校更報告說有15至20名教師辭職，比往年多。

香港資助小學校長會副主席陳淑儀說，她所在的油麻地天主教小學海泓道分校有4名教師移民，她不得不在暑假期間更換總共10名教師。

另一位滙基書院東九龍分校的鄭老師則說，今年夏天他不得不更換80名教師中的14名，其中有9名移民，4名轉校，1名退休。他說，他以前從來沒有一次更換超過3到4個教師。

他說，大多數離開的人都在學校教了15年以上，但其中一些新來的老師沒有完整教師資格所需的碩士文憑，鄭老師將此稱為「妥協」。他認為教師移民所造成的負擔還會再持續2到3年。

路透社引述前教協會長馮偉華的說法稱：「（香港）教育部門會受到打擊，就是因為有經驗的人正成群結隊地離開。」

（路透社）

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