大陸正式申請加入CPTPP 陸媒：一步外交妙棋

大陸商務部官網16日晚間10時宣布，大陸商務部長王文濤已向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）保存方紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交中國正式申請加入的書面信函。大陸微信公眾號《牛彈琴》形容，北京此舉「是一步外交妙棋」，不僅反將了美國一軍，更展現出中國的格局和開放決心。

CPTPP前身為美國與日本領銜推動的TPP，但美國在前總統川普上任後宣布退出，最後在日本推動下，其餘11國完成最終協定談判。根據大陸商務部新聞稿，王文濤16日還與紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納舉行電話會議，就中國大陸正式申請加入的有關後續工作進行了溝通。

牛彈琴稱，對於加入CPTPP，「中國不是做做樣子，開始玩真的了」。

CPTPP現有11個成員國：日本、加拿大、澳洲、新加坡、汶萊、智利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、越南。其中，七個國家與RCEP重合。

CPTPP覆蓋約5億人口，GDP總和超過13.5兆美元，約占全球經濟總量13%。在RCEP簽署前是亞太地區最大、全球第三大自貿區。

牛彈琴稱，中國加入CPTPP道理很簡單。一是沒有了美國，CPTPP就少了很多不確定因素。日本等國也清楚，CPTPP要走得更好更遠，必須「擴大朋友圈」，最優質的對象就是中國。

再者，RCEP已成立，加入CPTPP，有助於中國「擴大朋友圈」，對地區經濟有利，對中國經濟也有利，藉此世界也可看到中國改革開放再出發的堅定態度。

根據彼得森國際經濟研究所的報告，如果中國大陸加入CPTPP，到2030年，中國國民收入可望增加2,980億美元，CPTPP其他成員也可望增收6,320億美元。

牛彈琴指出，「原來TPP成立，劍指中國，中國多少有點被動；但現在，中國反將一軍，一舉化被動為主動。」中國還是相信經濟全球化，不僅CPTPP，不排除以後還有更緊密的中日韓經貿區。

文章稱，很多自貿協定過去都是美國在主導。但美國一系列退群後，世界也看到，沒有美國，有時運行反而更順暢。「美國人對付中國的TPP，美國人自己跑了。中國下出先手棋，不僅反將了美國一軍，更展現出中國的格局和開放決心」。

大陸國家主席習近平是在去年11月20日透過視訊出席APEC非正式領袖峰會時宣布，中國大陸將積極考慮加入CPTPP。

而在大陸正式申請加入CPTPP後，面對美國之音詢問時，一名白宮國安會發言人表示，拜登總統已清楚說過，美國不會加入最初的TPP設計架構。美國正在檢視廣泛的選項來打造更加堅強的印太地區經濟關係，以促進合作與包容性繁榮的共同目標。