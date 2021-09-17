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陸神舟十二號降落東風著陸場 三名太空人狀況良好

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸神舟十二號載人飛船返回艙17日中午成功著陸。新華社
大陸神舟十二號載人飛船返回艙17日中午成功著陸。新華社

中國大陸神舟十二號載人飛船返回艙在9月17日13時34分在東風著陸場成功著陸，執行的太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波三人安全順利出艙。大陸媒體指出，三人成功返回地球後身體狀態都良好。

據央視新聞報導，17日12時43分，北京航太飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十二號載人飛船軌道艙與返回艙成功分離。

此後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離。返回艙成功著陸後，擔負搜救回收任務的搜救分隊第一時間抵達著陸現場，返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認太空人身體健康。

神舟十二號載人飛船於6月17日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體，3名太空人進駐核心艙，進行了為期3個月的駐留，在軌飛行期間進行了2次太空人出艙活動，展開一系列空間科學實驗和技術試驗。

這些試驗包含太空人長期駐留、再生生保、空間物資補給、出艙活動、艙外操作、在軌維修等空間站建造和運營關鍵技術。

太空人 北京

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