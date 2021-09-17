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剷除六四記憶？支聯會網路平台相關歷史資料全數刪除

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
在支聯會各平台刪除「六四」相關檔案文件前，「六四記憶．人權博物館」網站已於8月4日開通。（網站首頁截圖）
在支聯會各平台刪除「六四」相關檔案文件前，「六四記憶．人權博物館」網站已於8月4日開通。（網站首頁截圖）

香港明報報導，在警方要求下，香港支聯會已於16日晚間10時後，移除支聯會網站、臉書、IG、推特及YouTube等平台上與「六四」有關的檔案資料，包括歷年燭光悼念集會的場刊及影片、1989年民運的相片、六四遇難者家屬的證辭、「天安門母親」成員講話、劉曉波相關片段等。

香港浸會大學新聞系前助理教授杜耀明批評，港警要求移除相關內容是希望「剷除歷史記憶」。

根據報導，支聯會9月10日接獲香港警務處長來函，指根據港版國安法相關規定，要求支聯會必須在接獲通知的七日內，移除指定的電子平台信息。

對於香港警方有無說明哪些內容有問題、要求移除的原因為何？支聯會前常委蔡耀昌表示，根據港版國安法的保密規定，無法透露詳情。明報向香港警方查詢，警方也未具體說明。

據了解，香港警方發函支聯會，指其電子平台上有內容涉嫌違反港版國安法，並要求移除，但未指明究竟哪些內容涉及違法，要移除什麼內容由支聯會自行決定。

香港浸會大學新聞系前助理教授杜耀明指出，相關資料是經年累月的見證，這些歷史文件和圖片，構成人們如何了解歷史的基本元素。剷除這些資料，「在認識六四屠城事件上，變為要由零開始」；「好明顯是限制學術自由、言論自由和思想自由」。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強則表示，港府若未說明理由便要求移除信息，就是在控制人民得到資訊的自由、是在清洗民間歷史。他認為，六四事件有不同觀點，官方有其論述，但也要補足民間的記憶和觀點，否則當權者將可主導歷史。

香港網路媒體《立場新聞》報導，在支聯會刪除各平台相關訊息之際，支聯會去年眾籌設立的網站—「六四記憶．人權博物館」已於上個月4日正式啟動。

《立場新聞》表示，「六四記憶．人權博物館」為一家設立在香港之外的網站和媒體，與支聯會沒有任何關係和聯繫，因此目前網站不會刪除。

香港 港版國安法 六四 港警

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