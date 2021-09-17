王毅會見俄外長 願在阿富汗問題加強協調

大陸國務委員兼外長王毅16日會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅指出，中方願同俄方在阿富汗問題上加強協調、合力應對，敦促美西方承擔應盡責任，共同維護地區和平穩定。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，中方讚賞俄方反對將病毒溯源和人權問題政治化，願同俄方深化背靠背戰略協作，推動國際社會加強抗疫合作。中俄要在上海合作組織框架內溝通協調，共同維護亞太地區和平繁榮，攜手應對各種全球性挑戰。

拉夫羅夫則表示，雙方要繼續推進抗疫合作，促進務實交流，擴大貿易規模。俄方堅定支持中方在涉疆、涉港、涉藏以及人權等問題上的立場。

拉夫羅夫說，病毒溯源是科學問題，不應成為政治施壓工具。俄方支持中方舉辦北京冬奧會，預祝中國運動員在冬奧會上再創佳績。願同中方一道推動上合組織發揮更大影響，在阿富汗問題上加強協調，共同維護中亞和平穩定。