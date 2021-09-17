王毅：美國應對阿富汗重建負主要責任，不能一走了之

大陸國務委員兼外長王毅出席中俄巴伊舉行「阿富汗問題非正式會議」時表示，強權政治、軍事干涉和「民主改造」是造成阿富汗目前局勢的根源。他並指出，美國對阿富汗重建應負起主要責任，不能「一走了之」。

據大陸外交部網站消息，王毅表示， 阿富汗戰爭雖已結束，但阿富汗問題仍未解決。他強調，美國及其盟友倉促撤離，給阿富汗帶來了新的問題。阿富汗新的政治架構尚未組建完成，民族、教派等矛盾錯綜複雜，局部衝突、民生困局等風險十分突出，未來發展存在不確定性。

針對阿富汗問題，王毅提出北京當局的五點建議：

一、敦促美國切實履約擔責。四國要同更多觀點相近國家一道，敦促美深刻吸取教訓，對阿富汗重建負起主要責任，提供經濟、民生和人道主義援助，不能甩鍋推責，一走了之。

二、是對阿富汗開展接觸引導。貫徹「阿人主導，阿人所有」原則，支持阿富汗人民自主選擇發展道路，推動阿富汗最終組建廣泛包容的政治架構。

三、防範安全風險外溢。神學士多次承諾不允許任何勢力利用阿富汗領土損害鄰國安全利益。期待阿富汗新政權履行承諾，同恐怖勢力劃清界限，特別是對以鄰國為目標的恐怖勢力予以堅決打擊。

四、推動各方形成援阿合力。中方將向阿富汗人民提供緊急人道主義物資援助和捐贈疫苗，也要引導推動地區國家、國際組織共施援手，幫助阿富汗人民渡過難關。

五、助阿融入地區合作大潮。幫助阿富汗逐步培育自主發展和可持續發展能力，融入區域經濟合作和互聯互通網絡，擺脫貧困落後，實現經濟發展。

王毅表示，地區國家對阿富汗新政權的期待，概括起來主要有三點：包容、反恐、睦鄰。只有具備這三個特徵，阿富汗才能構築長治久安的政治基礎。

根據大陸外交部新聞稿，與會其他各方表示，四國要共同發聲，為阿人民將命運掌握在自己手中創造良好外部環境，促成阿構建不同民族、不同宗教的包容性政府，希望神學士與各種形式的恐怖主義組織徹底切割，要求國際社會特別是美國及其盟國為解決阿富汗境內人道主義危機承擔應盡責任。