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北京拒絕德軍艦進入港口 籲尊重南海穩定

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
德國護衛艦「巴伐利亞號」。圖／歐新社
德國護衛艦「巴伐利亞號」。圖／歐新社

德國方面表示，北京拒絕一艘前往有爭議的南海海域執行任務的德國軍艦進入中方港口。大陸外交部發言人趙立堅16日指出，南海局勢總體保持穩定，但近年來個別大國為維護霸權，派遣軍機軍艦到南海耀武揚威，挑起事端，在海洋等問題上蓄意製造矛盾，盼域外國家尊重地區國家維護南海和平穩定。

據路透社報導，德國外交部發言人表示，這艘船是「巴伐利亞號」護衛艦，但沒有指明是中國大陸哪個港口。該艦上個月從德國出發，前往南海執行為期六個月的任務。

據大陸外交部網站消息，趙立堅16日在大陸外交部例行記者會指出，「在中國和東協國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定。但是近年來，個別大國為維護霸權，頻頻打著維護航行自由的旗號，派遣軍機軍艦到南海耀武揚威，挑起事端，在海洋等問題上蓄意製造矛盾。」

趙立堅表示，中方維護國家領土主權和海洋權益的決心堅定不移，將繼續通過協商談判同有關當事國妥善處理分歧。中方也希望域外國家尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，發揮建設性作用。」

趙立堅最後稱，中方重視發展中德全方位戰略夥伴關係，包括兩軍合作，願在相互尊重、增進互信基礎上開展友好交流，希望有關方面為此創造良好氛圍。

南海 趙立堅 外交部

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