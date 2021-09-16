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俄羅斯挺中　普丁將出席2022北京冬奧

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
習近平與普丁在2019年6月，於莫斯科會談時合影。（新華社）
習近平與普丁在2019年6月，於莫斯科會談時合影。（新華社）

中國大陸重要主場國際體育、外交盛事，北京冬季奧運會將於2022年2月4日到20日舉行。據俄羅斯衛星通訊社16日報導，總統普丁接受中方邀請，將出席北京冬奧會。

據報導，該消息是由俄羅斯外交部長拉夫羅夫所述。在此之前，還未有其他國家元首表態確定出席北京冬奧會。

在此之前，因香港人權議題，歐美屢次傳出抵制北京冬奧，與此同時，大陸外交部長王毅15日訪問南韓，也當面向南韓總統文在寅提及此議題，獲得「韓方支持中方舉辦北京冬奧會」的回應。

王毅還在與南韓外交部長鄭義溶會談後的記者會上，表示做為東道主，中方願與國際奧委會商量，能否邀請一些國家的領導人來出席北京冬奧會。

至於北韓因新冠肺炎疫情，未參加日本東京奧運，遭國際奧委會暫停會員資格，可能無法參加北京冬奧，大陸外交部發言人趙立堅日前回應說，「注意到國際奧委會網站相關消息」，表明願就運動員、代表團來華參賽等事宜進行溝通。

趙立堅強調，大陸有信心、有能力如期舉辦一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

北京 東京奧運 外交部

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