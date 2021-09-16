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香港支聯會「應警方要求」 16日晚刪官網、臉書訊息

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
香港支聯會公告，應警方要求，將刪除相關電子平台的訊息。（取自香港支聯會Twitter）
香港支聯會公告，應警方要求，將刪除相關電子平台的訊息。（取自香港支聯會Twitter）

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）16日在Twitter、Facebook等平台上公告，因接獲香港警務處要求，將於晚間10時，刪除指定電子平台訊息，包括支聯會的官方網站、Facebook等。

公告指出，支聯會、7名常委及公司秘書於2021年9月10日接獲警務處處長信件，表示警務處根據「港區國安法」規定，要求支聯會於接獲通知7天內，移除相關電子平台訊息。

支聯會1989年5月21日於香港成立，目的是支援當時發生在大陸的民主運動（八九民運），以爭取民主、自由、人權和法治早日在中國大陸實現為訴求。

香港反修例事件發生後，隨著「港區國安法」實施，港警10日已依據國安法，指控支聯會和支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤等，企圖煽動顛覆國家政權，案件預定10月28日處理；另香港保安局長建議，把支聯會從合法註冊公司名單中剔除，等於徹底終結支聯會。

另一方面，港警國安處日前以「有合理理由相信」香港支聯會是「外國代理人」為由，要求後者提交過去7年來，涉及美國民主基金會、華人民主書院、台灣駐港辦事處等組織的活動資料。當時，陸委會對駐港辦事處有受牽連之虞，回應稱「我們關心香港情勢，但從未介入」，呼籲有關方面不要無限上綱，干擾或構陷侵害我在港機構。

香港 國安法 港警

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