斯洛維尼亞籲挺立陶宛與台往來 北京：不要製造新麻煩

歐盟輪值主席國斯洛維尼亞總理楊薩13日呼籲歐盟成員國團結支持立陶宛，強調立陶宛是一個主權國家完全有權與台灣發展關係。大陸外交部發言人趙立堅則表態，立陶宛涉台問題的是非曲直已十分清楚，責任完全在立方；此外，他也要歐盟採取客觀立場，不要給中歐關係製造新的麻煩。

楊薩對立陶宛表示強烈的支持及聲援，在尊重歐盟一中政策的同時，台灣也是重要的夥伴，這不應該被否認，立陶宛與所有歐盟成員國一樣是一個主權國家且完全有權與台灣發展關係。

趙立堅16日在大陸外交部例行記者會上回應，立陶宛涉台問題的是非曲直已十分清楚，責任完全在立方。中方敦促斯洛維尼亞和歐盟方面在涉台問題上採取正確客觀立場，不要借題發揮，給中歐關係製造新的麻煩。

他還稱，斯洛維尼亞應認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，慎重妥善處理涉台問題，避免為中斯關係造成不必要的干擾。