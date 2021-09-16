習近平赴陝西某基地 要求官兵聚焦備戰打仗

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平15日到駐陝西部隊某基地視察調研，他要求全體官兵要貫徹新時代軍事戰略方針，聚焦備戰打仗，加快創新發展。

人民日報報導，習近平是在當天上午10時30分許，來到基地營區。習近平聽取基地工作彙報後，發表重要講話。他強調，要適應航太發射密度加大、要求提高的實際，優化組織模式，創新測控技術和手段，確保測控精准可靠、圓滿成功。要統籌實施國家太空系統運行管理，提高管理和使用效益。

習近平指出，太空資產是國家戰略資產，要管好用好，更要保護好。要全面加強防護力量建設，提高容災備份、抗毀生存、資訊防護能力。要加強太空交通管理，確保太空系統穩定有序運行。要開展太空安全國際合作，提高太空危機管控和綜合治理效能。

習近平強調，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，聚焦備戰打仗，加快創新發展，全面提升履行使命任務能力，為建設世界一流軍隊、建設航太強國作出更大貢獻。