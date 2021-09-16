美向澳提供核潛艇技術 北京怒：極其不負責任

大陸外交部發言人趙立堅16日說，美國向澳洲出口高敏感的核潛艇技術，再次證明美方將核出口，作為地緣政治博奕的工具，採取雙重標準，是極其不負責任的行為。

美國、英國、澳大利亞三國領導人15日宣布，三國建立名為「AUKUS」的美英澳三邊安全夥伴關係，並將支持澳方發展核動力潛艇。

據陸媒央視新聞報導，趙立堅說，美國、英國與澳大利亞開展核潛艇合作，嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力。美英向澳大利亞出口高度敏感的核潛艇技術，再次證明他們將核出口作為地緣政治博弈的工具，採取「雙重標準」，這是極其不負責任的行徑。

趙立堅指出，澳大利亞作為「不擴散核武器條約」的無核武器締約國和「南太平洋無核武器區條約」的締約國，引進具有戰略軍事價值的核潛艇技術，包括周邊國家在內的國際社會有理由質疑澳方恪守核不擴散承諾的誠意。中方將密切關注相關事態發展。

趙立堅強調，中方一貫認為任何地區機制都應順應和平與發展的時代潮流，有助於增進地區國家間互信與合作，不應針對第三方或損害第三方利益。搞封閉、排他的「小集團」、「小圈子」違背時代潮流。