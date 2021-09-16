快訊

獨角獸Gogoro宣布 以SPAC方式赴美掛牌上市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美軍方最高將領曾密電中國軍方？北京僅一句話回應

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。美聯社
大陸外交部發言人趙立堅。美聯社

據美媒華盛頓郵報報導，美國軍方最高將領馬克·米利曾因擔憂前美國總統川普在其任期的最後幾周內對中國大陸開戰，兩次秘密致電中共軍方。對此，大陸外交部發言人趙立堅僅回應，中美合則兩利，鬥則俱傷。

馬克·米利曾對中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成保證，美國是穩定的，不會對中國大陸發動襲擊，若有襲擊的話會事先警告中方。這個爆料是由華盛頓郵報資深記者鮑勃·伍德沃德和羅伯特·科斯塔在即將於下周出版的新書「危險」中披露。

16日的大陸外交部例行記者會上，趙立堅回應，「我不瞭解你提到的具體情況，我可以告訴你的是，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，中美合則兩利，鬥則俱傷。」

華盛頓郵報 趙立堅 外交部

延伸閱讀

文在寅會王毅 盼中國維護朝鮮半島和平

北京：中美元首通話同意透過多種方式保持聯繫

香港與北京預料將商討疫情下通關事宜

北京環球影城人均消費1500元人民幣 小黃人雪糕40元人民幣要排隊買

相關新聞

美軍方最高將領曾密電中國軍方？北京：中美鬥則俱傷

據美媒華盛頓郵報報導，美國軍方最高將領馬克·米利曾因擔憂前美國總統川普在其任期的最後幾周內對中國大陸開戰，兩次秘密致電中...

哈工大畢業 中國工程師遭美拒簽「等同種族主義」

美當局以「國家安全」為由，至少拒絕500名中國學生簽證。由於被視為「潛在間諜」，涉事學生紛表不滿，有一名被美拒簽的中國人...

習近平挺「雙減」：深化教育改革 強化學校作用

中國政府7月24日發布「雙減」政策，讓教培業掀倒閉潮與裁員潮，哀鴻遍野；而中共總書記習近平14日在陝西省考察時提及「雙減...

趙立堅秀阿富汗葬禮漫畫 三問美國保護什麼人權？

中國外交部發言人趙立堅15日主持例行記者會，有記者提問，近20年來，美國在敘利亞、伊拉克、 阿富汗等多國發動空襲超過9萬次…

歐盟「全球門戶」計畫 抗中一帶一路？

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）15日在年度咨文中表示，歐盟將推動「全球門戶」計畫及對...

英議會拒大使到訪 中譴責短視、鹵莽、懦夫

英國議會15日高調禁止中國駐英大使鄭澤光進入議會大廈，理由是在中國解除對多名英國議員制裁前，議會將不歡迎他前往訪問。中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。