美軍方最高將領曾密電中國軍方？北京僅一句話回應

據美媒華盛頓郵報報導，美國軍方最高將領馬克·米利曾因擔憂前美國總統川普在其任期的最後幾周內對中國大陸開戰，兩次秘密致電中共軍方。對此，大陸外交部發言人趙立堅僅回應，中美合則兩利，鬥則俱傷。

馬克·米利曾對中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成保證，美國是穩定的，不會對中國大陸發動襲擊，若有襲擊的話會事先警告中方。這個爆料是由華盛頓郵報資深記者鮑勃·伍德沃德和羅伯特·科斯塔在即將於下周出版的新書「危險」中披露。

16日的大陸外交部例行記者會上，趙立堅回應，「我不瞭解你提到的具體情況，我可以告訴你的是，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，中美合則兩利，鬥則俱傷。」